برندگان جوایز سینمایی "گلدن گلوب - 2023" مشخص شدند

مراسم یکی از بزرگترین جوایز سینمایی جهان "گلدن گلوب" برای هشتادمین بار در لس آنجلس برگزار شد 11.01.2023, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، مراسم گلدن گلوبس سال 2023 پس از لغو آخرین مراسم در سال گذشته به دلیل رسوایی با انجمن مطبوعات خارجی هالیوود، و پس از یک سری اصلاحات گسترده در مورد قوانین آن، بامداد امروز در مرکز راکفلر برگزار شد.در این مراسم که ستارگان سینمای جهان در آن حضور داشتند و به نوعی تمرینی برای اسکار محسوب می شود، برگزیدگان مشخص شده و جوایز خود را دریافت کردند:بهترین فیلم (درام): Fabelmansبهترین فیلم (موزیکال یا کمدی): Banshee of Inisherinaبهترین کارگردان: استیون اسپیلبرگ (Fabelmans)بهترین فیلمنامه: مارتین مک دونا (بانشی اینشیرینا)بهترین بازیگر مرد (درام): آستین باتلر (الویس)بهترین بازیگر زن (درام): کیت بلانشت (تار)بهترین بازیگر مرد (موزیکال یا کمدی): کالین فارل (بانشی اینشیرینا)بهترین بازیگر زن (موزیکال یا کمدی): میشل یو (Everything Everywhere)بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: که هوی کوان (Everything Everywhere)بهترین بازیگر نقش مکمل زن: آنجلا باست (Black Panther: Wakanda Forever)بهترین فیلم خارجی زبان: آرژانتین 1985بهترین فیلم انیمیشن: پینوکیو گیرمو دل توروبهترین موسیقی متن: جاستین هورویتز (بابل)آهنگ انتخابی: Naatu Naatu ("RRR: The Revolution Roars Nearby")مجموعه تلویزیونی منتخب (درام): "خانه اژدها"بهترین سریال تلویزیونی (موزیکال یا کمدی): Abbott Elementary Schoolبهترین فیلم تلویزیونی، سریال یا مینی سریال: "لوتوس سفید"بهترین بازیگر سریال درام: کوین کاستنر (Yellowstone)بهترین بازیگر زن در یک سریال درام: زندایا (Euphoria)بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی: جرمی آلن وایت (خرس)بهترین بازیگر زن موزیکال یا کمدی: کوئینتا برانسون (دبستان ابوت)بهترین بازیگر مرد فیلم تلویزیونی، سریال یا مینی سریال: ایوان پیترز (هیولا: داستان جفری دامر)بهترین بازیگر زن فیلم تلویزیونی، سریال یا مینی سریال: آماندا سیفرید (The Dropout)بهترین بازیگر نقش مکمل مرد فیلم تلویزیونی، سریال یا مینی سریال: پل والتر هاوزر (پرنده سیاه)بهترین بازیگر نقش مکمل زن فیلم تلویزیونی، سریال یا مینی سریال: جنیفر کولیج (لوتوس سفید)بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام یا کمدی: جولیا گارنر (اوزارک)بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال درام یا کمدی: تایلر جیمز ویلیامز (دبستان ابوت)

